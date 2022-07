LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: -20 al traguardo, il gruppo sta per riprendere la fuga (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 15.59 Il gruppo non è riuscito a riprendere Anya Louw (AG Insurance – NXTG), che ha resistito fino all’ultimo metro. Ora il plotone si trova a 30” dal gruppo di testa. 15.58 E ora il gruppo, trainata dalla Valcar Travel&Service, sta provando a riportarsi sulle altre due attaccanti rimaste staccate. Intanto in vetta ci passa la Berteau. 15.57 Victoire Berteau (Cofidis) fa l’andatura in testa, la segue solo Antri Christoforou (Human Powered Health). 15.55 Il plotone ha però messo la quinta: altri 25 secondi mangiati, siamo a 30” per loro. Siamo quasi alla Col du Haut du Bois, dove è situato il bonus di 3” per chi transiterà per prima. 15.52 ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.59 Ilnon è riuscito aAnya Louw (AG Insurance – NXTG), che ha resistito fino all’ultimo metro. Ora il plotone si trova a 30” daldi testa. 15.58 E ora il, trainata dalla Valcar Travel&Service, sta provando a riportarsi sulle altre due attaccanti rimaste staccate. Intanto in vetta ci passa la Berteau. 15.57 Victoire Berteau (Cofidis) fa l’andatura in testa, la segue solo Antri Christoforou (Human Powered Health). 15.55 Il plotone ha però messo la quinta: altri 25 secondi mangiati, siamo a 30” per loro. Siamo quasi alla Col du Haut du Bois, dove è situato il bonus di 3” per chi transiterà per prima. 15.52 ...

