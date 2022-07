LIVE Musetti-Cecchinato 4-6, ATP Umago in DIRETTA: il siciliano si aggiudica con merito il primo set (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Non riesce il recupero di Musetti sulla palla corta dell’avversario. 15-15 Il siciliano stecca con il dritto in uscita dal servizio. 15-0 Servizio esterno vincente di Cecchinato. SECONDO SET 6-4 SET Cecchinato! Che punto di Marco, sempre in spinta. Cecchinato chiude il primo set scagliando un gran dritto vincente in contropiede. 15-40 Due set point Cecchinato. Bravissimo il palermitano, che carica con il rovescio e trova il dritto inside out vincente. 15-30 Cecchinato inchioda l’avversario dalla parte del rovescio, e raccoglie il punto. 15-15 Ottima la demi volèe del giovane azzurro. 0-15 Parte male Musetti, che spedisce in rete il dritto in uscita dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Non riesce il recupero disulla palla corta dell’avversario. 15-15 Ilstecca con il dritto in uscita dal servizio. 15-0 Servizio esterno vincente di. SECONDO SET 6-4 SET! Che punto di Marco, sempre in spinta.chiude ilset scagliando un gran dritto vincente in contropiede. 15-40 Due set point. Bravissimo il palermitano, che carica con il rovescio e trova il dritto inside out vincente. 15-30inchioda l’avversario dalla parte del rovescio, e raccoglie il punto. 15-15 Ottima la demi volèe del giovane azzurro. 0-15 Parte male, che spedisce in rete il dritto in uscita dal ...

