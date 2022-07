LIVE – Empoli-Pafos 0-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di giovedì 28 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Empli-Pafos, amichevole precampionato 2022. Gli azzurri guidati da Paolo Zanetti proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro lo Spezia. Appuntamento oggi, giovedì 28 luglio, alle ore 13:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Empoli-Pafos 0-0 1? Inizia il match in perfetto orario. 13.25 Amici di Sportface, buon pomeriggio dallo Sportstadion Wörgl dove l’Empoli sfida i ciprioti del Pafos nella quarta amichevole estiva. Si parte fra poco. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Latestuale di Empli-. Gli azzurri guidati da Paolo Zanetti proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro lo Spezia. Appuntamento oggi, giovedì 28 luglio, alle ore 13:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA0-0 1? Inizia il match in perfetto orario. 13.25 Amici di Sportface, buon pomeriggio dallo Sportstadion Wörgl dove l’sfida i ciprioti delnella quartaestiva. Si parte fra poco. SportFace.

