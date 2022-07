Litfiba e la forza del rock‘n roll al Bergamo Summer Music | l’ultimo girone è un inno alla pace e alla legalità

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 luglio 2022) Esistono due modi per dire addio: ricordare con nostalgia il passato che non tornerà mai più oppure godersi il presente fino alsecondo. Quest’ultima è la strada scelta dai, storica rock band nata a Firenze nel 1980, per congedarsi dalle scene. Sono passati quarantadue da quando la band è stata fondata in Via de’ Bardi a Firenze. Dopo ventisei album pubblicati, di cui quattordici in studio, dieci live e due raccolte e svariate tournée all’estero per Piero Pelù e Ghigo Renzulli, gli unici rimasti della formazione originaria, è tempo per “”, il tour di addio ai live che mercoledì 27 luglio ha fatto tappa al. Oltre quattromila persone hanno varcato i cancelli dell’Arena Estiva Fiera perconcerto ...