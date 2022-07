Lite Juric-Vagnati | il Torino scosso dall’episodio | ma tutto è rientrato

(Di giovedì 28 luglio 2022) Un video postato sui social ha ufficializzato la. Nel ritiro del, infatti, allenatore e direttore sportivo hanno avuto un accesissimo diverbio sfociato in una piccola rissa. Il motivo? Il calciomercato: il mister ex Hellas Verona è fortemente arrabbiato con la società. A fine dello scorso anno aveva chiesto dieci nuovi calciatori per lavorare bene, ma fin qui i movimenti dei granata di Urbano Cairo non lo hanno per niente soddisfatto. Davide, dopo la pubblicazione del video ed il clamore che quest’ultimo ha suscito, si è prodigato per gettare benzina sul fuoco parlando di caso archiviato nel migliore dei modi. Solo unadi spogliatoio, quindi. Accade anche questo, alla fine, nel mondo del calcio....

MCriscitiello : Dopo l’esclusiva le prove! Lite furibonda Vagnati-Juric… sentite anche audio @tvdellosport @AlfredoPedulla… - cmdotcom : #Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati - MCriscitiello : Torino - Furibonda lite Juric-Vagnati (ovviamente arriveranno le smentite di rito) Allenatore su tutte le furie… - TUTTOINTER : i giornali di #cairo riportano la notizia della lite di #juric ? #giornalisti - NinoSaltato : RT @cmdotcom: #Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati -

La frase più pesante " nelle pieghe dellafuribonda, inquietante e imbarazzante tra l'allenatore granatae il direttore tecnico Vagnati, che non potrà non avere conseguenze gravi almeno ...Nel ritiro di Waidring, in Austria, altissima tensione tra Ivane Davide Vagnati. Il tecnico e il direttore sportivo si sono insultati pesantemente in un parcheggio arrivando quasi alle ...Quando volano parole grosse, anzi grossissime, tra colleghi di lavoro e si sfiora ripetutamente la rissa evitata solo per i ripetuti interventi di una terza persona che sventa che accada tutti ...Nel ritiro di Waidring, in Austria, altissima tensione tra Ivan Juric e Davide Vagnati. Il tecnico e il direttore sportivo si sono insultati pesantemente in un parcheggio arrivando quasi alle mani ...