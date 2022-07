L'ispettore Neville Parker è protagonista dell'undicesima stagione della serie tra nuovi personaggi e vecchi amori ...

Leggi su iodonna

(Di giovedì 28 luglio 2022) A Honoré, nell’immaginaria isola caraibica di Sainte-Marie, gli investigatori continuano a non riuscire a dormire sonni tranquilli. Ma anche i criminali hanno le ore contate perché in ognuno degli episodi di Delitti in paradiso, le indagini sono sempre brillantemente risolte. A farlo sono gli ispettori inglesi dalle grandi capacità deduttive che, inviati sull’isola, riescono a risolvere i casi più intricati. Capiterà anche nell’BBC firmata da Robert Thorogood, al via questa sera in prima serata su Rai2. Delitti in paradiso: Naomi Thomas (Shantol Jackson), Marlon Pryce (Tahj Miles),(Ralf Little), Florence Cassell (Josephine Jobert), Commissioner Selwyn Patterson (Don Warrington), Catherine Bordey (Elizabeth Bourgine) – Foto Rai ...