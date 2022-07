L’idrogeno (verde) trainerà l’Italia del futuro? A che punto siamo (Di giovedì 28 luglio 2022) Mentre persistono ostacoli burocratici e soprattutto economici, sono sempre di più gli Stati a promuovere la produzione e l’utilizzo delL’idrogeno “pulito” come vettore di energia. Una scelta che si presenta come la più “coerente” per centrare gli obiettivi della transizione energetica, ma anche ardua per quanto riguarda la costruzione di un mercato competitivo. Le sfide tecnologiche, economiche e sociali non mancano, e anche l’Italia dovrà affrontarle se vuole viaggiare stabilmente a emissioni zero sul treno della svolta green. La centralità delL’idrogeno nell’ambito della transizione è ormai assodata (ne abbiamo parlato qui). Sono ormai diversi decenni che, tra cicliche ventate di entusiasmo e scetticismo, esso viene adoperato non solo come materia prima dell’industria di processo. E ora finisce al centro delle agende politiche e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 luglio 2022) Mentre persistono ostacoli burocratici e soprattutto economici, sono sempre di più gli Stati a promuovere la produzione e l’utilizzo del“pulito” come vettore di energia. Una scelta che si presenta come la più “coerente” per centrare gli obiettivi della transizione energetica, ma anche ardua per quanto riguarda la costruzione di un mercato competitivo. Le sfide tecnologiche, economiche e sociali non mancano, e anchedovrà affrontarle se vuole viaggiare stabilmente a emissioni zero sul treno della svolta green. La centralità delnell’ambito della transizione è ormai assodata (ne abbiamo parlato qui). Sono ormai diversi decenni che, tra cicliche ventate di entusiasmo e scetticismo, esso viene adoperato non solo come materia prima dell’industria di processo. E ora finisce al centro delle agende politiche e ...

