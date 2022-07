(Di giovedì 28 luglio 2022) “Vorrei fare un appello a tutti i partiti: qui c’è una situazione serissima, sono molto preoccupato. C’è un problema d’inflazione, il costo della bolè sempre più alto, la campagna elettorale deve continuare sui battibecchi, le discussioni, o su quello da fare? Prima si deve decidere cosa fare”. È quanto ha detto ad Agorà il leader di, Matteo. “La politica oggi sembra impazzita – ha aggiunto l’ex premier -, forse è il caldo. Io partirei prima dai contenuti per fare la coalizione, però se mi chiedono un nome dico che ripartirei da Draghi. Se ci sarà una situazione di pareggio, è chiaro che se la destra stravince vorrà decidere lei”.: “Il mio sogno e il mio dolore è che il punto di ripartenza doveva e dovrà essere Draghi” “Il mio sogno e il mio dolore è che il punto di ...

...è un caso che durante la Direzione riunita l'altro giorno il Segretario nazionale Pd Enrico... E non somai. Compagno Matteo.Ma il Partito democratico di Enriconon è intenzionato a imbarcarselo , "ha i consensi in negativo,voti non ne porta", sussurrano negli ambienti dem. Carlo Calenda dialoga, cerca di ... Letta toglie il veto a Italia Viva e Renzi si ringalluzzisce