Letta: "Su Renzi nessun veto. Berlusconi e Salvini? Si sono consegnati a Giorgia Meloni" (Di giovedì 28 luglio 2022) Un'arena gremita come non si vedeva da tempo, "Eye of the tiger" come sottofondo, è così che San Miniato accoglie il segretario del PD nel giorno di chiusura della Festa dell'Unità provinciale, che coincide con il primo giorno di campagna elettorale. E' un Enrico Letta al quanto deciso quello che si presenta ai microfoni: "Renzi? Non c'è nessun veto, tranne che con i partiti che hanno fatto naufragare lo scorso governo, noi parleremo con chiunque sia propositivo e non ci metta vincoli". Dal palco, il segretario nativo di Pisa attacca Meloni e il centrodestra: "Oggi Berlusconi e Salvini hanno deciso di consegnarsi nelle mani di Giorgia Meloni" dice riferendosi al summit degli avversari - "la destra ... Leggi su lastampa (Di giovedì 28 luglio 2022) Un'arena gremita come non si vedeva da tempo, "Eye of the tiger" come sottofondo, è così che San Miniato accoglie il segretario del PD nel giorno di chiusura della Festa dell'Unità provinciale, che coincide con il primo giorno di campagna elettorale. E' un Enricoal quanto deciso quello che si presenta ai microfoni: "? Non c'è, tranne che con i partiti che hanno fatto naufragare lo scorso governo, noi parleremo con chiunque sia propositivo e non ci metta vincoli". Dal palco, il segretario nativo di Pisa attaccae il centrodestra: "Oggihanno deciso di consegnarsi nelle mani di" dice riferendosi al summit degli avversari - "la destra ...

carlosibilia : In queste ore sembrano diventati tutti 'coraggiosi moderati' coi quali tessere alleanze nel csx, compresi Renzi e i… - marcocappato : Le nostre leggi di iniziativa popolare su #eutanasia e #cannabis decadono adesso con lo scioglimento del Parlamento… - GiovaQuez : Su Sallusti e l'operazione 'pifferaio magico'. Per il direttore seguendo i pifferai Renzi, Calenda e Toti i voti de… - Paola97967931 : @EnricoLetta Com'è? Ora rimbarca Renzi?? ENRICO LETTA,storia di uno che sereno non sarà mai! - VincenzaSMF : RT @universumvici: Stanno imbracando Brunetta, Gelmini, Calenda, Renzi, Di Maio, Tabacci e Sala. Eppure il signor Letta ha ancora l'arrogan… -