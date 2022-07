Letta e Meloni a vocazione maggioritaria: Yes, they can! (Di giovedì 28 luglio 2022) Al direttore - Non sono di centro, non me lo posso permettere.Michele Magno Al direttore - Il merito non piccolo del recente articolo di Luciano Capone sul “programma” di FdI è di avere passato ai raggi X le idee economiche di Giorgia Meloni così come ricavabili da passati documenti senza pregiudizi. Può darsi che queste cambino in direzione di un maggior rigore, forse è anche probabile, ma il punto qui è andare al confronto anche aspro con l’estrema destra evitando lo stantio ricorso alla delegittimazione politica del nemico sulla base di vecchie frequentazioni “nere” del suo leader più interessante da tenere d’occhio. Nei diciassette mesi di opposizione Giorgia Meloni ha avuto un rapporto di reciproca stima e rispetto con Mario Draghi, dal quale ha mutuato un apprezzabile stile di interlocuzione con l’avversario. Era solo apparenza? Vedremo. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 28 luglio 2022) Al direttore - Non sono di centro, non me lo posso permettere.Michele Magno Al direttore - Il merito non piccolo del recente articolo di Luciano Capone sul “programma” di FdI è di avere passato ai raggi X le idee economiche di Giorgiacosì come ricavabili da passati documenti senza pregiudizi. Può darsi che queste cambino in direzione di un maggior rigore, forse è anche probabile, ma il punto qui è andare al confronto anche aspro con l’estrema destra evitando lo stantio ricorso alla delegittimazione politica del nemico sulla base di vecchie frequentazioni “nere” del suo leader più interessante da tenere d’occhio. Nei diciassette mesi di opposizione Giorgiaha avuto un rapporto di reciproca stima e rispetto con Mario Draghi, dal quale ha mutuato un apprezzabile stile di interlocuzione con l’avversario. Era solo apparenza? Vedremo. ...

