L' estate torrida delle carceri italiane

Il fatto che in carcere si stia "al fresco" è un luogo comune. Nelle carceri italiane c'è più caldo che mai e l'estate torrida di quest'anno per i detenuti è una pena supplementare. L'associazione Antigone, che si occupa dei diritti delle persone detenute, nel suo nuovo rapporto di metà anno sulle condizioni di detenzione in Italia, segnala una situazione critica, non solo per i detenuti ma anche per le loro famiglie e per chi in carcere ci lavora, agenti e operatori. La fotografa attraverso le segnalazioni che arrivano alla onlus e le visite svolte dai suoi osservatori nei diverse carceri del paese. "In alcuni istituti penitenziari", segnala Antigone, "l'acqua viene razionata, come ad Augusta, oppure manca del tutto, come a Santa Maria Capua Vetere, che nasce scollegata ...

