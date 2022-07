Lehmann denunciato per aver distrutto il garage del vicino con una motosega

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 luglio 2022) L’ex portiere Jensè statoperildi uncon una. Lo racconta la Bild. Non solo:ha tentato anche di staccare i cavi del sistema di sorveglianza del, ma senza riuscirci. I due avevano litigato più volte in passato a causa di quel, che, a detta del portiere, gli impediva la vista sul Lago di Starnberg.sostiene che, oltre a sottrargli una parte di panorama, ilè stato costruito su una parte della sua terra, che ha acquistato nel 2007 per 5,1 milioni di dollari. Ovviamente, visto chenon è riuscito a tagliare i cavi dell’impianto di videosorveglianza, il suo ...