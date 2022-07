LegaPro | slitta la compilazione dei calendari per la prossima stagione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sorteggio deidel Campionato di Lega Pro 2022/23 è stato posticipato al giorno venerdì 5 agosto 2022 alle ore 12. La presentazione dei nuoviavverrà nel “Salone d’Onore” del Coni in piazza Lauro De Bosis 15 a Roma. L’evento sarà trasmesso in diretta su RAI Sport dalle ore 12:00. Il posticipo della data è stato necessario perché il TAR del Lazio – in accoglimento dell’istanza delle società Campobasso e Teramo contro l’esclusione dal Campionato di Serie C – ha fissato la relativa seduta a martedì 2 agosto. Di conseguenza, dovendo attendere fino alla sentenza del TAR del Lazio, il Consiglio Federale, nella seduta odierna, non ha potuto procedere con l’ufficializzazione dei ripescaggi. La composizione dei gironi, con i club partecipanti alla Lega Pro 2022/23, sarà quindi completata solo a far data dal ...