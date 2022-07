Legami tra Salvini e la Russia, Letta: “Inquietante, chiederemo conto al Copasir”. Il leader del Carroccio: “Fesserie” (Di giovedì 28 luglio 2022) All’alba della campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, rischiano di diventare un terremoto le rivelazioni de La Stampa sui contatti tra il consigliere per i rapporti internazionali del leader della Lega Matteo Salvini, Antonio Capuano, e Oleg Kostyukov, “importante funzionario dell’ambasciata russa” in Italia. Con il russo che, si legge, due mesi prima della caduta del governo Draghi chiedeva se il Carroccio fosse interessato a ritirare i propri ministri. E tra i primi a intervenire nel dibattito c’è il segretario del Pd, Enrico Letta: “Le rilevazioni di oggi sulla Stampa sui Legami tra Salvini e la Russia di Putin sono inquietanti, la campagna elettorale inizia nel modo peggiore, con una grandissima macchia su questa vicenda. Vogliamo sapere se è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) All’alba della campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, rischiano di diventare un terremoto le rivelazioni de La Stampa sui contatti tra il consigliere per i rapporti internazionali deldella Lega Matteo, Antonio Capuano, e Oleg Kostyukov, “importante funzionario dell’ambasciata russa” in Italia. Con il russo che, si legge, due mesi prima della caduta del governo Draghi chiedeva se ilfosse interessato a ritirare i propri ministri. E tra i primi a intervenire nel dibattito c’è il segretario del Pd, Enrico: “Le rilevazioni di oggi sulla Stampa suitrae ladi Putin sono inquietanti, la campagna elettorale inizia nel modo peggiore, con una grandissima macchia su questa vicenda. Vogliamo sapere se è ...

