“Lega favorevole al ponte sullo Stretto” | Salvini ripropone la promessa elettorale evergreen – Video

vaniacavi : RT @PraesesMundi: ??#Centinaio (Lega) - Sarebbe giusto chiedere il #greenpass sull'autobus e al supermercato. Favorevole alle restrizioni pe… - vaniacavi : RT @PraesesMundi: #Centinaio (Lega) - Sarebbe giusto chiedere il #greenpass sull'autobus e al supermercato. Favorevole alle restrizioni per… - principesso2 : RT @PraesesMundi: ??#Centinaio (Lega) - Sarebbe giusto chiedere il #greenpass sull'autobus e al supermercato. Favorevole alle restrizioni pe… - EuroTeuro : RT @flavio10701: C’è un fronte importante della lega favorevole agli obblighi vaccinali e ad ogni tipo di restrizione. In Italia abbiamo un… - fabius10scudi : RT @PraesesMundi: #Centinaio (Lega) - Sarebbe giusto chiedere il #greenpass sull'autobus e al supermercato. Favorevole alle restrizioni per… -

Il Consiglio Comunale ha espresso parerealle modifiche delle convenzioni tra Comune di ...Salvini Empoli e Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, contrari di Buongiorno Empoli - ......8%, i dem al 22,5%, laal 13,4% e il M5s al 9,8%. Per l'86,4% degli elettori di centrodestra ... Il 57,5% degli intervistati dà un giudiziosull'operato del governo Draghi, per il 50,7% ...In vista del taglio dei parlamentari, è stata approvata oggi da Palazzo Madama la riforma del Regolamento del Senato. Relatori della proposta erano i Senatori Roberto Calderoli (Lega) e Vincenzo Santa ..."Grazie al lavoro del ministro della Lega Erika Stefani arrivano in Campania risorse importanti per gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per scuole di ogni ord ...