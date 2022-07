Le segnalazioni degli effetti avversi

Leggi su butac

(Di giovedì 28 luglio 2022) Torniamo a parlare di una nostra vecchia conoscenza, l’europarlamentare Francesca Donato, ospite qualche giorno fa di Zona Bianca. Donato ha pubblicato sul suo canale YouTube e sul suo blog questo video: Nel video fa precise dichiarazioni sugli eventicausati dai vaccini. Dichiarazioni che si basano sui dati che lei ha letto sul sito dell’Unione Europea che raccoglie queste. L’europarlamentare Francesca Donato usa quei numeri dando per assodato che siano episodi reali e verificati, mentre lo stesso sito da cui li prende riporta in home page queste specifiche avvertenze: Le informazioni contenute in questo sito riguardano i sospettiindesiderati, ovvero eventi clinici osservati in seguito all’uso di un medicinale, che tuttavia non sono necessariamente correlati o provocati dal medicinale. Le informazioni ...