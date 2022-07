LDA si racconta | la rivelazione su Maria De Filippi | Si dimenticano completamente

Platano/ La polemica sul figlio non si placa: "Lo cresco come dico io" Così ha aggiunto: "[] mi sentivo come se non mi fosse permesso considerare molti di questi momenti come abusi o traumi, ...Tim Summer Hits 2022 Portopiccolo, 4a puntata/ Scaletta 25 luglio: da Elodie aIl tassista, ... Scendo, faccio le foto alla targa',Carlotta che poi svela anche cos'è successo in seguito. ...LDA, protagonista al Giffoni Film Festival dopo Amici 21, si racconta in un'intervista, tra Sanremo, progetti in cantiere e l'etichetta di 'figlio di Gigi .... In merito al Festival di Sanremo posso d ...Attenzione, perché per il 2023 non è ancora detta l’ultima parola…. Uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici è stato senza dubbio all’anagrafe Luca D’Alessio. Il cantante di Amici ha prefer ...