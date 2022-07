LDA rivela | «Con Maria De Filippi c' è una stima reciproca incredibile»

(Di giovedì 28 luglio 2022) Uno degli allievi più apprezzati dell'ultima edizione di Amici diDeè stato senza alcun dubbio LDA. Grazie al talent show di Canale 5, il ragazzo è riuscito a farsi conoscere e a togliersi l'etichetta di «figlio di...» che si portava dietro essendo figlio di Gigi D'Alessio. Nel corso di un'intervista rilasciata a Superguidatv, l'artista è tornato a parlare dell'esperienza nel programma Mediaset e in particolare del suo rapporto conDe. LDAqual è il suo rapporto conDeLDA è molto grato aDeper avergli concesso l'opportunità di partecipare ad Amici 21. Proprio per questo motivo, il giovane ha spiegato di avere con lei uno splendido rapporto che continua ancora oggi. «C'è ...

Gossipdi Amicidi avere una fidanzata: la confessione a Lorella [...] L'ex concorrente di Amici di Maria de Filippi a cuore aperto con Lorella Cuccarini. Le sue [...] Il mercato impone le ...... 'è una persona molto trasparente ed è letteralmente così come lo si vede' ecome è fuori .../ Da "Figlio di" a uno dei re dell'estate 2022 con "Bandana" Infine la Sattei ha ricordato anche ...LDA ospite della nuova puntata del Tim Summer Hits 2022 con il singolo "Bandana". La canzone è tra i tormentoni dell'estate 2022 ...Luca D’Alessio, ex concorrente d i Amici di Maria De Filippi, si mette a nudo in un’intervista fiume a Lorella Cuccarini. Tra le altre cose, il cantante rivela di avere una persona importante nel cuor ...