Lazio, Lotito: "Dybala alla Roma? Io non vendo sogni ma solide realtà, abbiamo speso tanto" (Di giovedì 28 luglio 2022) "abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell'allenatore. Non facciamo previsioni. Sicuramente c'è una contrazione economica, ma la Lazio è una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, uscendo dal consiglio federale odierno in via Allegri. "Caso Acerbi? Non c'è una questione Acerbi – ha aggiunto Lotito – è un ragazzo perbene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che non esistono". E su Dybala alla Roma: "Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io non vendo sogni ma solide realtà".

