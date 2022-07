Lazio, Lotito: «Dybala alla Roma? Abbiamo speso tanto» (Di giovedì 28 luglio 2022) Lazio, le parole di Claudio Lotito: «Dybala alla Roma? Io non vendo sogni ma solide realtà, Abbiamo speso tanto» Uscito dal consiglio federale, Claudio Lotito ha commentato con i giornalisti il mercato della Lazio. Di seguito le sue parole. MERCATO – «Abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell’allenatore. Non facciamo previsioni. Sicuramente c’è una contrazione economica, ma la Lazio è una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14». CASO ACERBI – «Non c’è una questione Acerbi è un ragazzo perbene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022), le parole di Claudio: «? Io non vendo sogni ma solide realtà,» Uscito dal consiglio federale, Claudioha commentato con i giornalisti il mercato della. Di seguito le sue parole. MERCATO – «allestito una squadra sulle indicazioni dell’allenatore. Non facciamo previsioni. Sicuramente c’è una contrazione economica, ma laè una delle squadre che hadi più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14». CASO ACERBI – «Non c’è una questione Acerbi è un ragazzo perbene, serio e affidabile. Sono solscelte tecniche. Non penso sia in ...

TuttoMercatoWeb : Lazio, Lotito: 'Dybala alla Roma? Io non vendo sogni, ma solide realtà. E porto i risultati' - sportmediaset : Lotito, frecciata alla Roma: 'Dybala? Non vendo sogni, ma solide realtà' #lotito #dybala #lazio #roma - PakiRispoli : RT @AlfredoPedulla: #Vecino alla #Lazio: incontro finito alle 17,15, via libera di #Lotito. Una rincorsa da gennaio, presto visite. Contra… - SBKreal : RT @NicoSchira: Dopo #Vecino Sarri aspetta ancora due regali da #Lotito per completare la sua #Lazio: un portiere (in arrivo Ivan #Provedel… - HeyMiChiamoCiao : @dionismo7 @criri0396 @DiMarzio 2/2 La Lazio ha fatto un buon mercato se si valuta quello che ha fatto Lotito negli… -