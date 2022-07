Lazio, Kezman spinge per la cessione di Milinkovic: il piano (Di giovedì 28 luglio 2022) Il futuro di Milinkovic alla Lazio resta un rebus: Kezman vuole sfruttare le prossime settimane per portarlo in un altro club Il futuro di Milinkovic-Savic rischia di rimanere un tormentone in casa Lazio fino agli ultimi giorni di mercato. Al momento infatti non sono arrivate offerte concrete per il serbo, il cui contratto scadrà nell’estate 2024. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Kezman, procuratore del serbo, ha un piano preciso: presentarsi da Lotito ad agosto inoltrato con una proposta da 50 milioni di euro da parte del Manchester United. Difficilmente Lotito accetterà la proposta anche se senza rinnovo il rischio di svenderlo tra un anno o addirittura di perderlo a zero tra due resta elevato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Il futuro diallaresta un rebus:vuole sfruttare le prossime settimane per portarlo in un altro club Il futuro di-Savic rischia di rimanere un tormentone in casafino agli ultimi giorni di mercato. Al momento infatti non sono arrivate offerte concrete per il serbo, il cui contratto scadrà nell’estate 2024. Stando a quanto riportato da Il Messaggero,, procuratore del serbo, ha unpreciso: presentarsi da Lotito ad agosto inoltrato con una proposta da 50 milioni di euro da parte del Manchester United. Difficilmente Lotito accetterà la proposta anche se senza rinnovo il rischio di svenderlo tra un anno o addirittura di perderlo a zero tra due resta elevato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

