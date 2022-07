Lazio, in arrivo un’offerta per Milinkovic-Savic: se parte c’è già il sostituto! (Di giovedì 28 luglio 2022) Non è ancora del tutto definito il futuro di Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Lazio nelle prossime settimane, tant’è che un club di Premier League sarebbe pronto a presentare una prima offerta ufficiale. Stiamo parlando del Manchester United che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, nelle prime settimane di agosto offrirà ai biancocelesti 50 milioni di euro. Difficilmente il presidente Lotito accetterà questa proposta, ma in caso di partenza del serbo sarebbe già stato individuato il sostituto per il centrocampo. Lazio Zielinski Napoli Sempre secondo Il Messaggero, la Lazio starebbe pensando a Piotr Zielinski del Napoli come eventuale sostituto di Milinkovic Savic. Ad oggi, è chiaro, non c’è ancora nulla di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) Non è ancora del tutto definito il futuro di. Il centrocampista serbo potrebbe lasciare lanelle prossime settimane, tant’è che un club di Premier League sarebbe pronto a presentare una prima offerta ufficiale. Stiamo parlando del Manchester United che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, nelle prime settimane di agosto offrirà ai biancocelesti 50 milioni di euro. Difficilmente il presidente Lotito accetterà questa proposta, ma in caso dinza del serbo sarebbe già stato individuato il sostituto per il centrocampo.Zielinski Napoli Sempre secondo Il Messaggero, lastarebbe pensando a Piotr Zielinski del Napoli come eventuale sostituto di. Ad oggi, è chiaro, non c’è ancora nulla di ...

