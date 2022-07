Lavrov cambia stile comunicativo | cosa c’è dietro?

(Di giovedì 28 luglio 2022) Allo scoppio del conflitto in Ucraina, più di qualcuno in Occidente aveva sperato in Sergej. La fama da boomer cosmopolita, perennemente in grisaglia, ha accompagnato tutta la sua carriera da diplomatico, dagli anni delle Nazioni Unite sino al raggiungimento del dicastero degli Esteri sotto Vladimir Putin. In molti, negli ultimi dieci anni ne hanno InsideOver.

GIANELL75895056 : @Quirinale @_Carabinieri_ @ZelenskyyUa @Marinellasoldi @GiorgiaMeloni @bobsecci @Elisa_Dossi @ValeDelloRusso… - GIANELL75895056 : @Quirinale @_Carabinieri_ @ZelenskyyUa @Marinellasoldi @GiorgiaMeloni @bobsecci @Elisa_Dossi @ValeDelloRusso… - angelicapenny : RT @maestrodistrada: Ieri-Anticipazioni SkyTg24 #Lavrov(oltre a garantire la circolazione del grano)promette di liberare gli Ukraini da #Ze… - GIANELL75895056 : @Quirinale @_Carabinieri_ @ZelenskyyUa @Marinellasoldi @GiorgiaMeloni @bobsecci @Elisa_Dossi @ValeDelloRusso… -

RSI.ch Informazione

ha detto che 'gli obiettivi dell'operazione vanno oltre il Donbass". Queste dichiarazioni ... come è il caso per tutte le grandi democrazie, cosa ben distinta dal nazionalismo, che non...Il giorno dopo i missili sul porto di Odessa , in Ucraina , la Russiaversione. Dopo averlo inizialmente negato, ammette d'essere responsabile dell'attacco, ma ...Esteri russo Serguiei... Blinken: "Parlerò con Lavrov nei prossimi giorni" Un viaggio che sembra fare da contrappunto a quello di Lavrov e che serve a rimettere la Francia in carreggiata dopo lo 'schiaffo' russo in Mali e nella Repubblica Centrafricana ...Il segretario di Stato USA ha precisato che non è l'inizio di un "negoziato" con la Russia. Si tratta del primo contatto tra i due ministri degli esteri dall'inizio della guerra in Ucraina ...