Lavoro, Landini: a ottobre in piazza qualsiasi sarà il governo (Di giovedì 28 luglio 2022) In piazza subito dopo le elezioni, "qualsiasi sarà il governo", dice il leader della Cgil Maurizio Landini a La Stampa parlando dell'iniziativa programmata per l'8 e 9 ottobre."Ci avevamo già pensato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Insubito dopo le elezioni, "il", dice il leader della Cgil Maurizioa La Stampa parlando dell'iniziativa programmata per l'8 e 9."Ci avevamo già pensato ...

silviamere : @sole24ore Se c'è la crisi di Governo è anche colpa di Landini che non ha fatto e non fa il suo lavoro. Io, lavorat… - Francesco062012 : @sole24ore Landini, hai piu pensionati che lavoratori attivi. Non fai il tuo lavoro e questo spiega perché gli sti… - DirittoalFuturo : RT @collettiva_news: All'incontro con i sindacati il governo annuncia i 200 euro anche a chi era rimasto fuori e anticipa la rivalutazione… - bb91687509 : Leggo Landini e Cottarelli, vanno a braccetto a premiare il lavoro nero e affossare il ceto medio, quello dei lavor… - filo_78 : Mentre la #cgil di #Landini va a braccetto con #Draghi e prepara cerimonie la finlandese #wartsila scappa dall'Ital… -