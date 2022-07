L’autoisolamento della Germania in Europa sull’emergenza gas

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 28 luglio 2022) Non è più l’di una volta: lanon riesce più a imporre la sua volontà egemonica e anche l’asse franco-tedesco non tiene più. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz nei giorni scorsi ha provato un trucco tipicoegoistica concezione tedescasolidarietà europea: obbligare gli altri 26 paesi a tagliare i propri consumi di metano del 15% per fornire questo gas a una Berlino in condizioni disperate quanto a energia, per propria piena colpa. Il tutto con la complicitàtedesca Ursula von Der Leyen, presidenteCommissione che ha imposto questa direttiva. La ratio era chiara e non nuova: l’deve pagare per gli errori di Berlino, anche quelli plateali e inescusabili come quello di essersi resa totalmente dipendente dal metano russo come ...