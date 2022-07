Laura Chiatti e Marco Bocci, vacanza bollente in barca in Sardegna (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha da poco festeggiato 40 anni e 8 di matrimonio, ha raccontato di aver attraversato turbolenze e ora Laura Chiatti naviga a gonfie vele con Marco Bocci. Nelle acque della Sardegna con i figli Enea e Pablo, l’attrice gongola tra selfie bollenti, coccole di coppia e tuffi spericolati. Le sue immagini in costume da bagno sono ad alto tasso erotico, il marito è steso al suo fianco e insieme formano una coppia bomba. “Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno”, aveva raccontato la Chiatti al settimanale “Chi”. “La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha da poco festeggiato 40 anni e 8 di matrimonio, ha raccontato di aver attraversato turbolenze e oranaviga a gonfie vele con. Nelle acque dellacon i figli Enea e Pablo, l’attrice gongola tra selfie bollenti, coccole di coppia e tuffi spericolati. Le sue immagini in costume da bagno sono ad alto tasso erotico, il marito è steso al suo fianco e insieme formano una coppia bomba. “Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno”, aveva raccontato laal settimanale “Chi”. “La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di ...

