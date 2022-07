Latina, respinto il ricorso del sindaco Coletta: si torna a votare in 22 sezioni (Di giovedì 28 luglio 2022) Latina – Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata oggi, ha respinto il ricorso presentato da Damiano Coletta e confermato la sentenza del Tar del Lazio che lo ha dichiarato decaduto da sindaco di Latina e che ha disposto che si torni al voto in 22 sezioni su 116 per il primo turno della tornata elettorale. I giudici di palazzo Spada hanno ritenuto infondate le censure formulate nel ricorso sottolineando che sono state riscontrate “in numerose sezioni, violazioni delle regole di voto e di scrutinio talmente gravi, manifeste e sistematiche, da far emergere un quadro di generale inquinamento del voto, che ne alteri in modo oggettivo la genuinità e soprattutto renda impossibile, con valenza assorbente ogni ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 28 luglio 2022)– Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata oggi, hailpresentato da Damianoe confermato la sentenza del Tar del Lazio che lo ha dichiarato decaduto dadie che ha disposto che si torni al voto in 22su 116 per il primo turno dellata elettorale. I giudici di palazzo Spada hanno ritenuto infondate le censure formulate nelsottolineando che sono state riscontrate “in numerose, violazioni delle regole di voto e di scrutinio talmente gravi, manifeste e sistematiche, da far emergere un quadro di generale inquinamento del voto, che ne alteri in modo oggettivo la genuinità e soprattutto renda impossibile, con valenza assorbente ogni ...

