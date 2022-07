Latina, anche il Consiglio di Stato boccia Coletta. Tutto da rifare per il sindaco di sinistra: si rivota in 22 sezioni (Di giovedì 28 luglio 2022) Niente da fare per l’ex sindaco di Latina, Damiano Coletta. Si tornerà al voto in 22 sezioni per brogli elettorali e inquinamento dei risultati. Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata oggi, ha respinto il ricorso presentato dall’ex primo cittadino civico di sinistra. Confermata dunque la sentenza del Tar del Lazio. Che lo ha dichiarato decaduto da sindaco di Latina. E ha disposto che si torni al voto in 22 sezioni su 116 per il primo turno della tornata elettorale. E per Vincenzo Zaccheo, candidato del centrodestra che ha sfiorato per un soffio la vittoria, si riapre la partita. Latina, il Consiglio di Stato conferma decaduto il sindaco ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 luglio 2022) Niente da fare per l’exdi, Damiano. Si tornerà al voto in 22per brogli elettorali e inquinamento dei risultati. Ildi, con una sentenza depositata oggi, ha respinto il ricorso presentato dall’ex primo cittadino civico di. Confermata dunque la sentenza del Tar del Lazio. Che lo ha dichiarato decaduto dadi. E ha disposto che si torni al voto in 22su 116 per il primo turno della tornata elettorale. E per Vincenzo Zaccheo, candidato del centrodestra che ha sfiorato per un soffio la vittoria, si riapre la partita., ildiconferma decaduto il...

