L'allarme del Gimbe: un italiano su 10 non ha fatto la prima dose di vaccino (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Sono 6,84 milioni le persone di età superiore a 5 anni che, al 27 luglio, non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Di questi, in particolare, 4,67 milioni attualmente vaccinabili, pari all'8,1% della platea con nette differenze regionali: dal 5,3% del Lazio all'11,6% della Valle D'Aosta; Altre 2,17 milioni di persone temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 3,8% della platea con nette differenze regionali: dal 2,6% della Lombardia al 7,5% della Provincia Autonoma di Bolzano. Flop quarta dose Per quanto riguarda la quarta dose - si legge nel report Gimbe - al 27 luglio, sono state somministrate 2.139.397 quarte dosi, con una media mobile di 51.815 ... Leggi su agi (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Sono 6,84 milioni le persone di età superiore a 5 anni che, al 27 luglio, non hanno ricevuto nemmeno unadi. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione. Di questi, in particolare, 4,67 milioni attualmente vaccinabili, pari all'8,1% della platea con nette differenze regionali: dal 5,3% del Lazio all'11,6% della Valle D'Aosta; Altre 2,17 milioni di persone temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 3,8% della platea con nette differenze regionali: dal 2,6% della Lombardia al 7,5% della Provincia Autonoma di Bolzano. Flop quartaPer quanto riguarda la quarta- si legge nel report- al 27 luglio, sono state somministrate 2.139.397 quarte dosi, con una media mobile di 51.815 ...

