La strada del silenzio, anticipazioni ultima puntata 3 agosto 2022 (Di giovedì 28 luglio 2022) La strada del silenzio, la serie greca ispirata al romanzo di Hamelin, giungerà all'epilogo mercoledì 3 agosto 2022 con la messa in onda degli ultimi quattro episodi della serie. In questa mega puntata - in onda su Canale 5 alle ore 21:30 - la polizia sarà sempre più vicina alla verità e all'arresto dell'ideatore del rapimento, ma nel corso delle indagini verranno fuori verità e segreti nascosti per tanto tempo. La strada del silenzio episodio 10: Thalea scopre che Michalis è uno dei rapitori L'ultima puntata si aprirà con il decimo episodio della serie intitolato Countdown durante il quale Michalis riuscirà ad evitare di essere arrestato e tornerà al nascondiglio con l'uomo che ha ideato il rapimento. I due decideranno di mettere ...

