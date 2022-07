La storia di Zoja | libraia d' Ucraina

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 28 luglio 2022) Dnipro, dal nostro inviato. A Dnipro, in centro ma in un mercato più ordinario, di negozioni quasi grossisti e di chioschi e di bottegucce, c’è un vicolo cieco, e in fondo una signora di 67 anni, di nome, seduta su un vecchio seggiolone, che legge. Alle sue spalle uno stanzino di libri accatastati, che un tempo devono aver coperto le pareti laterali, e ora sono arrivati a occupare tutto lo spazio, lasciando appena quello necessario ad alzare e riabbassare una saracinesca. I libri non sembrano, così a occhio, seguire qualche criterio: un mucchio. Siccome sono disposti orizzontalmente, è anche escluso che se ne possa estrarre qualcuno per sfogliarlo e meno ancora per acquistarlo.è una, la mattina apre e la sera chiude. Durante legge. All’inizio è scontenta di essere interrotta. Parliamo in un po’ di russo e un po’ di ...