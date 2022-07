La storia del diplomatico russo che chiedeva all’«uomo di Salvini» notizie sulle dimissioni dei ministri della Lega (prima della caduta di Draghi) (Di giovedì 28 luglio 2022) Si torna a parlare di “ombre russe” sull’Italia. Ancor prima della crisi di governo per la mancata fiducia (prima alla Camera e poi al Senato) del MoVimento 5 Stelle sul dl Aiuti. Molte settimane prima che Forza Italia, Lega e – per l’appunto – M5S decidessero di non votare la risoluzione Casini provocando la fine dell’esecutivo guidato da Mario Draghi e lo scioglimento delle Camere con il ritorno alle urne previsto per il prossimo 25 agosto. Nelle fasi più calde delle tensioni sul tema dell’invio di armi all’Ucraina, ci sarebbero stati dei contatti ripetuti (con tanto di richieste) tra un funzionario di Mosca e un uomo di fiducia di Matteo Salvini. Salvini e la storia dei russi che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Si torna a parlare di “ombre russe” sull’Italia. Ancorcrisi di governo per la mancata fiducia (alla Camera e poi al Senato) del MoVimento 5 Stelle sul dl Aiuti. Molte settimaneche Forza Italia,e – per l’appunto – M5S decidessero di non votare la risoluzione Casini provocando la fine dell’esecutivo guidato da Marioe lo scioglimento delle Camere con il ritorno alle urne previsto per il prossimo 25 agosto. Nelle fasi più calde delle tensioni sul tema dell’invio di armiUcraina, ci sarebbero stati dei contatti ripetuti (con tanto di richieste) tra un funzionario di Mosca e undi fiducia di Matteoe ladei russi che ...

