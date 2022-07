La storia dei cori contro la Lazio dei tifosi della Roma mandati in onda su Sky (e il ruolo di Sara Benci) (Di giovedì 28 luglio 2022) Il maestoso evento all’Eur organizzato dalla Roma per la presentazione al pubblico giallorosso di Paulo Dybala ha catalizzato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Prima per la notizia dell’arrivo, nella capitale, di un talento cristallino del calcio internazionale; poi per la location scelta dai proprietari del club: il Palazzo della Civiltà italiana, meglio noto come “Colosseo quadrato”. E proprio durante le fasi di attesa per l’arrivo del numero 21 in quell’iconico quadrante capitolino, Sky Sport 24 ha realizzato diversi collegamenti in diretta con l’inviato Angelo Mangiante. E durante uno di questi momenti, sono partito anche alcuni cori volgari contro i rivali cittadini della Lazio che, inevitabilmente, sono stati trasmessi in onda. E già questo ha fatto ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 luglio 2022) Il maestoso evento all’Eur organizzato dallaper la presentazione al pubblico giallorosso di Paulo Dybala ha catalizzato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Prima per la notizia dell’arrivo, nella capitale, di un talento cristallino del calcio internazionale; poi per la location scelta dai proprietari del club: il PalazzoCiviltà italiana, meglio noto come “Colosseo quadrato”. E proprio durante le fasi di attesa per l’arrivo del numero 21 in quell’iconico quadrante capitolino, Sky Sport 24 ha realizzato diversi collegamenti in diretta con l’inviato Angelo Mangiante. E durante uno di questi momenti, sono partito anche alcunivolgarii rivali cittadiniche, inevitabilmente, sono stati trasmessi in. E già questo ha fatto ...

