La Stampa sulle interferenze russe nella crisi italiana è frutto di una «sintesi informale del lavoro d'intelligence» (Di giovedì 28 luglio 2022) Partiamo raccontando in breve quale è la notizia oggetto del contenzioso Gabrielli contro La Stampa: Mosca sarebbe stata interessata e favorevole all'instabilità del governo italiano. Firmato da Jacopo Iacoboni, il pezzo fornisce tutta una serie di retroscena rispetto ai contatti che il consigliere per i rapporti internazionali di Matteo Salvini (l'avvocato Antonio Capuano) avrebbe avuto con Oleg Kostyukov, funzionario di rilievo dell'ambasciata russa in Italia. Oltre a riportare la notizia, La Stampa ha fornito anche frammenti di documenti attribuiti all'intelligence italiana in cui sarebbero raccontati i colloqui tra consigliere del Carroccio e funzionario di Mosca un paio di mesi prima della caduta del governo. Su La Stampa si legge (attribuito fonti di intelligence, appunto): «Il diplomatico, facendo trasparire il ...

