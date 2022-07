La Stampa: Pogba rischia di restare fuori 5 mesi e di saltare il Mondiale (Di giovedì 28 luglio 2022) Pogba ieri ha lasciato la California per tornare in Italia e sottoporsi ad altri consulti per capire cosa fare del suo ginocchio. Le opzioni sul tavolo, spiega La Stampa, sono due: una conservativa, che comporterebbe uno stop di circa 2 mesi, ed una più invasiva, ma risolutiva, che però implicherebbe 5 mesi di stop. Pogba dovrebbe rinunciare al Mondiale. E’ questa seconda strada quella indicata dai medici in America, ecco perché si è preferito ascoltare altri pareri. “Esistono più opzioni, una, in particolare, conservativa, la meniscectomia che porta a uno stop di circa due mesi e una più invasiva che risolverebbe il problema in modo definitivo con un tempo di ripresa ben più lento, circa cinque mesi. Solo ipotesi davanti a un problema delicato che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022)ieri ha lasciato la California per tornare in Italia e sottoporsi ad altri consulti per capire cosa fare del suo ginocchio. Le opzioni sul tavolo, spiega La, sono due: una conservativa, che comporterebbe uno stop di circa 2, ed una più invasiva, ma risolutiva, che però implicherebbe 5di stop.dovrebbe rinunciare al. E’ questa seconda strada quella indicata dai medici in America, ecco perché si è preferito ascoltare altri pareri. “Esistono più opzioni, una, in particolare, conservativa, la meniscectomia che porta a uno stop di circa duee una più invasiva che risolverebbe il problema in modo definitivo con un tempo di ripresa ben più lento, circa cinque. Solo ipotesi davanti a un problema delicato che ...

napolista : La Stampa: #Pogba rischia di restare fuori 5 mesi e di saltare il Mondiale In America gli è stato consigliato un i… - Fprime86 : RT @forumJuventus: (La Stampa) 'Juventus, grana Pogba: con l'intervento risolutivo al menisco il francese tornerebbe nel 2023'? https://t.c… - pccpla : RT @forumJuventus: (La Stampa) 'Juventus, grana Pogba: con l'intervento risolutivo al menisco il francese tornerebbe nel 2023'? https://t.c… - forumJuventus : (La Stampa) 'Juventus, grana Pogba: con l'intervento risolutivo al menisco il francese tornerebbe nel 2023'?… - IRebell05 : RT @Boboj29: Rassegna stampa del 26/07/22 Per chi ancora non fosse al corrente Pogba si e' rotto . Con grossa soddisfazione degli antijuve… -