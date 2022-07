La sinistra agita «ombre russe» contro Salvini Gabrielli smentisce FdI | noi siamo dalla parte dell’Occidente

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ci sono le trame nere e ci sono le “”. Ad allungarle sulla Lega, e quindi a caduta sul centrodestra, è oggi La Stampa, in un articolo intitolato proprio così «dietro la crisi». La tesi del pezzo è che la Lega sarebbe stata in qualche modo influenzata da Mosca nella scelta di non votare la fiducia a Draghi. Si tratta di una teoria che, com’è noto, laha iniziato a diffondere subito dopo il voto, quando a dispetto dei fatti e della logica da quelle parti hanno iniziato a sostenere che il vero “draghicidio” lo avevano fattoe Berlusconi, mica Conte e i Cinquestelle. E, poiché questa destra per loro non è mai parca di nefandezze, la propaganda ci ha aggiunto anche la salsa della spy story filorussa. La spy story raccontata da La Stampa Ora quella ...

dolores20943592 : RT @valbenedetti_pn: C'è qualcosa di peggio della sinistra che, a ogni elezione, agita lo spauracchio dell'emergenza fascismo? Sì, è la des… - crucco73 : RT @valbenedetti_pn: C'è qualcosa di peggio della sinistra che, a ogni elezione, agita lo spauracchio dell'emergenza fascismo? Sì, è la des… - AragonaStefano : RT @valbenedetti_pn: C'è qualcosa di peggio della sinistra che, a ogni elezione, agita lo spauracchio dell'emergenza fascismo? Sì, è la des… - mariolinocalcin : RT @valbenedetti_pn: C'è qualcosa di peggio della sinistra che, a ogni elezione, agita lo spauracchio dell'emergenza fascismo? Sì, è la des… - rogendanisalcon : RT @valbenedetti_pn: C'è qualcosa di peggio della sinistra che, a ogni elezione, agita lo spauracchio dell'emergenza fascismo? Sì, è la des… -

Il Tempo

Contro Meloni lalo spettro del fascismo 'In una delle sue newsletter - scrive Caldwlell - JPMorgan ha descritto le manovre parlamentari che hanno portato alle dimissioni di Draghi un '...Neppure nel centro -i programmi stanno al centro della proposta per attrarre e convincere l'elettorato. Calenda tenta di egemonizzare il centro intorno alla sua persona chein maniera ... La sinistra agita lo spettro del fascismo. Giorgia Meloni paragonata a Mussolini Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In campagna elettorale, la sinistra ha una sola arma: un Fronte Repubblicano contro il "pericolo fascismo". Nei fatti, un'ammucchiata.