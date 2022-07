La scoperta della femminilità con il burlesque. Giulia Di Quilio: “Il corpo delle donne spaventa ancora” (Di giovedì 28 luglio 2022) “Ma cosa pensa tuo marito del tuo lavoro?”. E questa la domanda che Giulia Di Quilio, performer di burlesque, si è sentita mille e mille volte ripetere. E che ancora oggi emerge spontanea, esattamente come il fastidio nel sentirla pronunciare. “Una mamma – come sono io, che ho due gemelli di 5 anni – sexy, che esibisce il proprio corpo è qualcosa che continua a mandare in tilt le sinapsi dell’italiano medio”. La ‘battaglia’ contro il pregiudizio della 41enne di Chieti passa di qui, da un palcoscenico in cui la femminilità è espressione, chiara ed evidente, di libertà. Giulia Di Quilio è performance di burlesque e attrice“Il corpo delle donne spaventa, ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 28 luglio 2022) “Ma cosa pensa tuo marito del tuo lavoro?”. E questa la domanda cheDi, performer di, si è sentita mille e mille volte ripetere. E cheoggi emerge spontanea, esattamente come il fastidio nel sentirla pronunciare. “Una mamma – come sono io, che ho due gemelli di 5 anni – sexy, che esibisce il proprioè qualcosa che continua a mandare in tilt le sinapsi dell’italiano medio”. La ‘battaglia’ contro il pregiudizio41enne di Chieti passa di qui, da un palcoscenico in cui laè espressione, chiara ed evidente, di libertà.Diè performance die attrice“Il, ...

