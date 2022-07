La sanità in Italia è malata e senza risorse per curarla (Di giovedì 28 luglio 2022) . È questo il quadro post pandemico che è sotto gli occhi di tutti. I soldi del Pnrr serviranno solo per le infrastrutture e per scatole vuote come le case di comunità che sono servite per ottenere i fondi dall’Europa, mentre nel fondo sanitario non sono state messe risorse e il tetto di spesa del personale non è stato aumentato. Il risultato è una carenza di circa 60.000 unità tra comparto e dirigenza, che costringe gli ospedali pubblici a tirare a campare con i medici a gettone che per un solo turno guadagnano anche 1.000 euro, quando lo stipendio mensile medio di un medico ospedaliero è di circa 1.600 euro. Una gestione paradossale che spende soldi a pioggia per i medici a ore delle cooperative private, ma non investe nel personale della sanità pubblica costretto a turni doppi e stretto da due anni nella morsa del Covid. Una tendenza nazionale ... Leggi su panorama (Di giovedì 28 luglio 2022) . È questo il quadro post pandemico che è sotto gli occhi di tutti. I soldi del Pnrr serviranno solo per le infrastrutture e per scatole vuote come le case di comunità che sono servite per ottenere i fondi dall’Europa, mentre nel fondo sanitario non sono state messee il tetto di spesa del personale non è stato aumentato. Il risultato è una carenza di circa 60.000 unità tra comparto e dirigenza, che costringe gli ospedali pubblici a tirare a campare con i medici a gettone che per un solo turno guadagnano anche 1.000 euro, quando lo stipendio mensile medio di un medico ospedaliero è di circa 1.600 euro. Una gestione paradossale che spende soldi a pioggia per i medici a ore delle cooperative private, ma non investe nel personale dellapubblica costretto a turni doppi e stretto da due anni nella morsa del Covid. Una tendenza nazionale ...

