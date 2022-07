La Russia dietro la caduta Draghi? I partiti spingono il caso verso il Copasir. FdI: «Vicenda da chiarire». Letta: «Si indaghi» (Di giovedì 28 luglio 2022) «Le questioni di carattere internazionale vanno chiarite e approfondite. Noi siamo al fianco dei nostri alleati». Con queste parole Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, risponde alle domande che gli vengono poste dai giornalisti al termine dell’Assemblea nazionale della Coldiretti. A Palazzo Rospigliosi questa mattina c’erano tutti i più grandi rappresentanti politici del Paese per parlare dell’economia e del settore agroalimentare. Tuttavia, sono le rivelazioni pubblicate da La Stampa a dominare la discussione. Nell’articolo firmato da Jacopo Iacoboni sono stati riportati stralci di documenti dell’intelligence con la trascrizione di alcuni colloqui avvenuti tra Matteo Salvini e un funzionario dell’ambasciata russa in Italia, Oleg Kostyukov. In particolare, l’incontro che c’è stato tra i due tra il 27 e il 28 maggio in cui Kostyukov gli chiedeva se ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) «Le questioni di carattere internazionale vanno chiarite e approfondite. Noi siamo al fianco dei nostri alleati». Con queste parole Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, risponde alle domande che gli vengono poste dai giornalisti al termine dell’Assemblea nazionale della Coldiretti. A Palazzo Rospigliosi questa mattina c’erano tutti i più grandi rappresentanti politici del Paese per parlare dell’economia e del settore agroalimentare. Tuttavia, sono le rivelazioni pubblicate da La Stampa a dominare la discussione. Nell’articolo firmato da Jacopo Iacoboni sono stati riportati stralci di documenti dell’intelligence con la trascrizione di alcuni colloqui avvenuti tra Matteo Salvini e un funzionario dell’ambasciata russa in Italia, Oleg Kostyukov. In particolare, l’incontro che c’è stato tra i due tra il 27 e il 28 maggio in cui Kostyukov gli chiedeva se ...

