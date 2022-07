La Russia dice ufficialmente addio alla ISS: “Costruiremo la nostra stazione spaziale” (Di giovedì 28 luglio 2022) alla fine è arrivata l’ufficialità: la Russia lascerà la Iss, la stazione spaziale internazionale. Nel giro di un paio di anni, precisamente dal 2024, la Roscosmos, l’agenzia spaziale moscovita, non farà più parte dell’alleanza spaziale mondiale, affrancandosi così dalla stessa. Roscosmos, 27/7/2022 – Computermagazine.itQualche avvisaglia si era già avuta negli ultimi mesi, a seguito della scoppio della guerra in Ucraina e dopo le varie minacce dell’ex numero uno della stessa agenzia, Dmitrij Rogozin, ma nelle scorse ore, dopo l’incontro fra il nuovo capo della Roscosmos, Yuri Borisov, e il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, si è avuto appunto la conferma. Come spiegato da Gizomdo e ArsTechnica, l’ex vice primo ministro russo ha appunto affermato di non ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)fine è arrivata l’ufficialità: lalascerà la Iss, lainternazionale. Nel giro di un paio di anni, precisamente dal 2024, la Roscosmos, l’agenziamoscovita, non farà più parte dell’alleanzamondiale, affrancandosi così dstessa. Roscosmos, 27/7/2022 – Computermagazine.itQualche avvisaglia si era già avuta negli ultimi mesi, a seguito della scoppio della guerra in Ucraina e dopo le varie minacce dell’ex numero uno della stessa agenzia, Dmitrij Rogozin, ma nelle scorse ore, dopo l’incontro fra il nuovo capo della Roscosmos, Yuri Borisov, e il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, si è avuto appunto la conferma. Come spiegato da Gizomdo e ArsTechnica, l’ex vice primo ministro russo ha appunto affermato di non ...

