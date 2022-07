La rotatoria della Provinciale Cerca chiude parzialmente per 5 giorni (Di giovedì 28 luglio 2022) Il provvedimento si rende necessario per la costruzione di alcuni manufatti idraulici all’altezza dei Comuni di Settala e Mediglia Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 28 luglio 2022) Il provvedimento si rende necessario per la costruzione di alcuni manufatti idraulici all’altezza dei Comuni di Settala e Mediglia

