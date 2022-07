La previsione di Vittorio Sgarbi sul nuovo governo | “Meloni premier | e ci sarà posto anche per me”

(Di giovedì 28 luglio 2022)fa unadel prossimodopo le elezioni del 25 settembre: “Avremo una vittoria del Centrodestra con più di 10 punti di scarto e con una quantità di parlamentari senza precedenti, sia alla Camera sia al Senato. Giorgiapresidente del Consiglio, non ci sono dubbi. Salvini?ministro dell’Interno e forsevice. Tajani? Ministro degli Esteri. Io sarò ministro dei Beni Culturali”. Parlando con Affaritaliani, il deputato harilanciato l’indiscrezione che vorrebbe il ruolo di seconda carica dello Stato affidato a Berlusconi: “presidente del Senato. Io, mesi fa, gli avevo consigliato di non correre per il Quirinale, ma di far eleggere ...

