La più importante azienda italiana di cui non avete mai sentito parlare (Di giovedì 28 luglio 2022) C'è una multinazionale olandese, Asml, che in un articolo sul New York Times è stata definita "la più importante azienda di cui non avete mai sentito parlare", perché produce i macchinari che servono a creare i microchip di ultima generazione, su cui "girano" le nostre vite, dalle auto agli smartphone. In Italia abbiamo una società, Technoprobe, che può essere definita allo stesso modo: è una delle due al mondo in grado di produrre probe cards di altissimo livello. Di che si tratta? Sono schede sonda che permettono di collaudare i chip durante il loro processo di costruzione, prima di inserirli negli apparecchi. Pensate a un'auto a guida autonoma di livello 2 – ovvero buona parte di quelle vendute oggi – che garantisce frenata di emergenza, controllo della velocità, o il mantenimento della corsia. Una ...

