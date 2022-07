La piovra dem non incanta | questa sinistra proprio non capisce l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 luglio 2022) Se per prevalere nelle urne allanon è bastato aver occupato i giornali, le tv, il cinema, il teatro, le case editrici, la scuola, l'università e insomma i luoghi in cui il consenso si forma e orienta, significa che mezzae oltre ha subìto, ma non fatto, un canone di vita che continua a ritenere estraneo, un regolamento civile che essa sopporta ma non condivide. La destra, per accreditarsi, non ha mai dovuto fare lo sforzo immane cui invece laè costretta per imporsi, per subordinare alcriterio, ai propri pregiudizi, un elettorato che non la sceglie e continua a non sceglierla perché si percepisce come la parte negletta di un ordinamento che parla un'altra lingua, con una diversa architettura di valori, con diverse fondamenta di convivenza. Che poi su ...