La piccola Diana è morta dopo 5 giorni di agonia: venerdì il funerale (Di giovedì 28 luglio 2022) Mercoledì sul cancello della casa, nel quartiere periferico di Ponte Lambro, a Milano, è apparso l’annuncio delle esequie con una foto di Diana seduta sul letto con una magliettina bianca e una vaporosa gonna rosa, circondata da palloncini rosa, come in un giorno di festa. La bimba di 18 mesi è morta di stenti dopo essere stata lasciata da sola in casa dalla madre Alessia Pifferi, ora in carcere con l’accusa di omicidio, mentre lei era con un uomo a Leffe. “A soli 18 mesi è volata in cielo la piccola Diana Pifferi” è scritto sull’annuncio. I funerali si terranno venerdì pomeriggio nella parrocchia di San Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese. Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 luglio 2022) Mercoledì sul cancello della casa, nel quartiere periferico di Ponte Lambro, a Milano, è apparso l’annuncio delle esequie con una foto diseduta sul letto con una magliettina bianca e una vaporosa gonna rosa, circondata da palloncini rosa, come in un giorno di festa. La bimba di 18 mesi èdi stentiessere stata lasciata da sola in casa dalla madre Alessia Pifferi, ora in carcere con l’accusa di omicidio, mentre lei era con un uomo a Leffe. “A soli 18 mesi è volata in cielo laPifferi” è scritto sull’annuncio. I funerali si terrannopomeriggio nella parrocchia di San Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese.

