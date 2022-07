La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni a CityLife, la Ferrari ibrida e la piscina: il tour nel cantiere (Di giovedì 28 luglio 2022) Prende sempre più forma la nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni, sempre nel complesso di CityLife ma più grande rispetto ai 400 mq dell’attuale residenza. La coppia di influencer, attualmente in affitto, ha acquistato un appartamento ancora in fase di costruzione e nelle ultime ore ha fatto un giro nel cantiere per condividerlo sui social e mostrarlo ai loro follower. In particolare Chiara Ferragni ha pubblicato una slide in cui la vediamo insieme al marito con giubbottino catarifrangente, elmetto di protezione, girare tra i tramezzi e i sacchi di cemento per seguire il punto dei lavori. Fedez e Chiara Ferragni per il momento vivono nel lato est di CityLife in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Prende sempre più forma ladi, sempre nel complesso dima più grande rispetto ai 400 mq dell’attuale residenza. La coppia di influencer, attualmente in affitto, ha acquistato un appartamento ancora in fase di costruzione e nelle ultime ore ha fatto un giro nelper condividerlo sui social e mostrarlo ai loro follower. In particolareha pubblicato una slide in cui la vediamo insieme al marito con giubbottino catarifrangente, elmetto di protezione, girare tra i tramezzi e i sacchi di cemento per seguire il punto dei lavori.per il momento vivono nel lato est diin ...

