Travagliato : @confundustria L'editoriale passa poi dalla ' normalizzazione ' della #Meloni, al fatto che gli unici da considerar… - Travagliato : @konomoronao @PetrisDe Su 'Domani' anche il buon Mattia Feltri ha cominciato il processo di 'normalizzazione' della… - IlBusco : @fleinaudi Non ci fossimo già passati in questa situazione di normalizzazione del Fascismo... 1922--->2022 rieccoci… - albasidera : RT @radiozella81: Dopo il pezzo di @broderly su @nytopinion, un'altra implacabile ed azzeccata analisi dall'estero sul ruolo della politica… - radiozella81 : Dopo il pezzo di @broderly su @nytopinion, un'altra implacabile ed azzeccata analisi dall'estero sul ruolo della po… -

Il Foglio

Giorgia- leader di Fratelli d'Italia, attualmente in testa nei sondaggi in una coalizione ... La BCE è intenzionata a proseguire con la. Notiamo tuttavia che per molti operatori ...Giorgia- leader di Fratelli d'Italia, attualmente in testa nei sondaggi in una coalizione ... La BCE è intenzionata a proseguire con la. Notiamo tuttavia che per molti operatori ... La normalizzazione di Meloni non passa dall’atlantismo ma dalla sua romanità La romanità della leader di Fratelli d'Italia non viene più considerata dall’ establishment politico e istituzionale come un elemento di debolezza, ma diventa un tratto rassicurante, capace di smussar ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...