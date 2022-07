La minaccia degli ultras dell’Atletico: «Se prendiamo Ronaldo andate tutti al muro» (VIDEO) (Di giovedì 28 luglio 2022) «Simeone Simeone, ascoltaci: se prendiamo Cristiano Ronaldo andate tutti al muro». E’ il coro minaccioso intonato dagli ultras dell’Atletico Madrid. I tifosi del Frente Atletico hanno fatto irruzione durante l’amichevole contro il Numancia manifestando chiaramente il loro punto di vista: no a Cristiano Ronaldo in squadra. Oltre al coro indirizzato all’allenatore, anche uno striscione eloquente: «Cristiano, non sei il benvenuto». Il VIDEO è pubblicato da As. Ieri era già arrivato un comunicato dei tifosi nettamente contrario al portoghese. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) «Simeone Simeone, ascoltaci: seCristianoal». E’ il coro minaccioso intonato dagliMadrid. I tifosi del Frente Atletico hanno fatto irruzione durante l’amichevole contro il Numancia manifestando chiaramente il loro punto di vista: no a Cristianoin squadra. Oltre al coro indirizzato all’allenatore, anche uno striscione eloquente: «Cristiano, non sei il benvenuto». Ilè pubblicato da As. Ieri era già arrivato un comunicato dei tifosi nettamente contrario al portoghese. L'articolo ilNapolista.

