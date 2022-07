La Milano vivente di Francesco Somaini

NOprisonersEVER : @seiosonoio @giomag8 @marmossonson Ho silenziato una conversazione di account che sta viaggiando da nord a sud e ra… - Fen_church : @masaccio_ Mamma mia la Moratti che sciagura vivente Incarna la parte peggiore di Milano: classista, cinica, arroga… - snowof85 : RT @pantoprazolo: Look da montagna e sei subito una di Milano-Milano: canotta bianca, sopra camicia aperta a quadrettoni rosso e neri, shor… - pantoprazolo : Look da montagna e sei subito una di Milano-Milano: canotta bianca, sopra camicia aperta a quadrettoni rosso e neri… -

Corriere della Sera

- Vera icona del rock, la "sacerdotessa" del rock, nella sua carriera di oltre quaranta anni ha attraversato il punk diventandone l'icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d'...Era il vescovo più anziano. La Camera Ardente è stata allestita nella cattedrale di Brescia,... Il funerale, presieduto da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di, è previsto per domani ... Mind-West Gate, un laboratorio vivente dove si crea «sostenibilità culturale» Giovedì 28 luglio Cascina Ovi si trasforma nel set di una stand up comedy, in un vero e proprio palco di cabaret: gli ospiti del ristorante potranno infatti gustare, durante la serata, una saporita ta ...Dal 12 settembre la Fondazione Trussardi presenta un nuovo progetto realizzato per la città di Milano ospitato al centro balneare Romano ...