La malattia che spegne, dramma Passarella - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 28 luglio 2022) Almeno è questo è quello che è rimbalzato dall'Argentina, dove il quotidiano Sportivo Olè ha rilanciato con forza l'indiscrezione. Il Caudillo, insomma, non sarebbe più lui, quello che ha conquistato ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Almeno è questo è quello che è rimbalzato dall'Argentina, dove ilivo Olè ha rilanciato con forza l'indiscrezione. Il Caudillo, insomma, non sarebbe più lui, quello che ha conquistato ...

RobertoBurioni : 5/8 Infine, non ci sono solo gli antivirali per chi si è ammalato: ci sono anche dei farmaci che si possono utilizz… - AurelianoStingi : Impressionante sapere che oggi in Italia delle persone ancora credono al metodo Di Bella. Non c'è nulla di peggiore… - fattoquotidiano : Nel Paese della bugia la verità è una malattia, diceva tanti anni fa Gianni Rodari. Così per timore di infettarsi e… - timetit : Un gran trambusto per un'ora ad aggravare lo stato confusionale. Quei due coniugi sono stati licenziati. Ora un'a… - adegottardi : Oggi 28 luglio è #hepatitisday ed è anche il compleanno del Dr. Baruch Blumberg, scopritore del virus che causa l’e… -